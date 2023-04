La musica e la danza Carrara si accende

Fine settimana in danza per il centro storico di Carrara. Sabato e domenica si terrà l’Underground battle: appuntamento con l’hip hop che prevede al’rrivo di 500 ballerini. Tra il Teatro degli Animosi e Piazza Gramsci workshop gratuiti e spettacoli per due giorni. Attese in città scuole e crew con seguito di staff e famiglie da molte regioni d’Italia, da Roma a Bologna, da Milano a Firenze passando per Torino (ed ovviamente dalla nostra provincia), quattro compagnie di danza tra le più apprezzate ed alcuni tra i migliori insegnanti e coreografi internazionali del genere hip hop per tenere lezioni e partecipare in qualità di giurati dei concorsi coreografici e delle spettacolari battle. Le iscrizioni ai workshop così come ai contest sono ancora aperte per chi volesse partecipare ala due giorni di musica e danza.

Organizzata da Urban Concept Academy per la direzione artistica di Massimiliano Mosti ed il fondamentale contributo del Comune di Carrara e della Fondazione Marmi, l’evento hip hop è una novità nel palinsesto di iniziative cittadine che punta a promuovere il territorio e coinvolgere i giovani e le scuole di danza del territorio, sullo sfondo del cuore della città che vuole tornare a battere. Una generazione di ballerini unita dalla passione per il popping, la breakdance, la housedance, il waacking e lo stile vogue che a Carrara potranno sudare e divertirsi con i migliori interpreti della street dance. In programma, per due giorni, workshop gratuiti e spettacolari battle sotto il cielo di Piazza Gramsci, concorsi coreografici e show case al Teatro degli Animosi.

Tra i nomi forti del mondo street dance, attesi all’Ugb, ci saranno il ballerino e coreografo Nelson, giurato RedBull, Inox, Joker Yudat e Taji Dihier che ha lavorato nei corpi di ballo di Sanremo, Ciao Darwin, Italia’s got Talent e Miss Italia oltre che protagonista di diversi spot, tra cui quello di Total e Coca Cola. Ed ancora Marco Cavalloro, il freestyler Gabriel Ledda, la finalista di Italian’s Got Talent Shorty ed ancora Eleonora Blanco reduce dalla vittoria al Dancehallmovement di Torino, la maestra di waacking Effy ed il breaker Giovanni Gava. Alla consolle delle battle ci saranno i celebri Dj Lollo e MattOne pronti a far esplodere il pubblico.

Quattro le compagnie che si esibiranno al Teatro degli Animosi per una serata irripetibile interamente dedicata a chi ama la cultura Hip Hop in ogni sua forma, espressione e linguaggio: a dare spettacolo ci saranno la ‘’In Good Company’’ di Genova, la Compagnia House To Be di Roma, la Compagnia Bellanda di Gorizia e la Noah Dance Company.

Per informazioni sul programma www.ugbcontest.com oppure contattare il numero 351.1290190. Per l’acquisto dei biglietti scrivere a [email protected]