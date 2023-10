La mostra Quando Carrara incontra Milano

C’è tempo fino a lunedì 30 ottobre per visitare la mostra ‘Under the Cover. Carrara incontra Milano’, all’interno degli spazi ‘Come art space’ di via del Plebiscito. La collettiva, organizzata da ’Mic’ (associazione artistico culturale) e associazione ‘Art wave’, è suddivisa in aree tematiche, ognuna delle quali presenta opere di artisti dell’Accademia di Brera e dell’Accademia di Carrara e di altri artisti internazionali. Le opere sono disposte come un libro di fiabe, con una narrazione a cascata. I direttori artistici sono Graziano Guiso e Massimo Mazzone, mentre i curatori sono Yang Zhouyun Wang Sihua. Nei primi giorni di apertura la mostra ha suscitato curiosità e interesse.

Questi gli artisti che espongono: Federica Balconi, Gabriele Carminati, Jessica Sergi, Leonardo Fenu, Mao Ziyi, Matteo Marovino, Pol Petrino, Simone Giuliana, Sue Kim, Viktoria Kurnicki e Zhang Xiruo. Ognuno di loro presenta un gruppo di opere, tra cui dipinti, sculture, installazioni artistiche e altre forme d’arte. Durante la mostra saranno organizzati colloqui con gli artisti e workshop per condividere con il pubblico intuizioni e tecniche creative e offrire opportunità di scambio interattivo.

"L’artista usa il suo lavoro per entrare in risonanza con lo spettatore – spiegano gli organizzatori –. Un sorriso per nascondere la tristezza, la felicità per nascondere il dolore. Bugie per nascondere la verità. I segreti più profondi del cuore sono nascosti sotto le pennellate ricche di colori, in attesa di essere guariti o di entrare veramente in risonanza. Crediamo che attraverso questa mostra potremo avere un profondo dialogo spirituale con gli artisti e sentire l’infinita creatività, la freschezza e il dinamismo di una comunità di artisti".

‘Under the cover. Carrara incontra Milano’, si può visitare tutti i giorni, dalle 17,30 alle 20, ad accezione del martedì che resta chiusa al pubblico.