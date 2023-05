La mostra “Io come Natura“ al Laghetto Maserino Venti studenti della Alighieri con l’artista Zanetti

Oggi alle 16 al laghetto Maserino sarà inaugurata la mostra “Io come Natura“, progettata e ideata dall’artista Virginia Zanetti con Rossana Ciocca, Sabrina Drigo e Cristina Capretti. "E’ un progetto multidisciplinare complesso – spiega la Zanetti – in cui i giovani sono protagonisti della co-cocreazione di sentieri e installazioni ambientali permanenti". La Zanetti in questo progetto ha coinvolto 20 ragazzi della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Arpiola di Mulazzo, l’ambientalista Alex Borrini e il restauratore Claudio Antonio Paolini. Sono state realizzate installazioni ambientali permanenti e in particolare i “9 Bastoni dei Viandanti” creati da Paolini: "Un omaggio alla via Francigena – spiegano dal Comune – che vuol valorizzare lo sviluppo sostenibile del patrimonio territoriale, facendo così sentire i giovani mulazzesi, custodi della tradizione del camminar lento". Un QR Code presente sui bastoni, consentirà ai visitatori del laghetto un’originale interazione con le opere del progetto. Nei suoi workshop con i 20 ragazzi della scuola, l’artista Zanetti ha utilizzato un metodo di lavoro interdisciplinare e partecipato: dopo un primo laboratorio al laghetto Maserino con il contributo dell’ambientalista, c’è stato un appuntamento in palestra con l’insegnante del metodo Feldenkrais che ha condotto il gruppo a ripercorrere i movimenti che diverse specie di piante, insetti e animali compiono nel loro processo vitale.

All’inaugurazione l’artista presenterà l’opera video: un tentativo di esplorare ricordi ancestrali, sperimentando con la mente e il corpo la memoria. Il progetto è stato realizzato con il contributo del consiglio regionale della Toscana. "Il Comune di Mulazzo, membro del Circuito Cittaslow – spiega il sindaco Claudio Novoa – ha sostenuto con orgoglio il progetto di Virginia che ben rappresenta i valori del nostro patrimonio territoriale e i punti di forza di un turismo sostenibile. I contenuti della mostra e di tutto il progetto nel suo insieme, mettono in luce il patrimonio naturale del laghetto Maserino, i suoi sentieri e le aree forestali".

Michela Carlotti