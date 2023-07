La “moltiplicazione” dei treni Fs potenzia l’orario invernale: corse ogni ora sulla Pontremolese

Il nuovo orario dei treni, in vigore dal prossimo dicembre, amplierà il servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia: una corsa ogni ora e in alcune tratte anche ogni 30 minuti. Un potenziamento comunicato durante un incontro con i sindaci dall’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia Romagna Andrea Corsini a Borgotaro. Da dicembre quindi un servizio ogni 60 minuti tra Parma e La Spezia, e in modo alternato corse di collegamento tra Parma-Pontremoli e Parma–Borgo Val di Taro. Aumentano di conseguenza i servizi: da 15 a 19 coppie di treni, da 16 a 28 in particolare i collegamenti diretti tra Parma e La Spezia.

"Il potenziamento dei treni è una risposta importante e concreta per pendolari e turisti che viaggiano tra Parma e La Spezia – ha detto Corsini – .Come Regione abbiamo deciso, investendo 200mila euro, di garantire un miglioramento del servizio a vantaggio delle tante persone che utilizzano il treno su questa tratta. E lo abbiamo potuto fare grazie al fatto che la competenza è passata dalla Regione Toscana a noi. Siamo convinti che occorra investire sulla qualità del trasporto ferroviario. E lo stiamo facendo, con nuovi treni e nuovi servizi, per rendere sempre più appetibile il servizio di trasporto pubblico locale".

Schiarite anche sulla progettazione per il completamento del raddoppio della Pontremolese, inserito dal precedente Governo tra le prioritarie del Paese e per la cui realizzazione si stima un valore attuale di 480 milioni di euro, 110 in più di quanto inizialmente previsto, a causa dell’aumento dei costi dei materiali. La prima fase dei lavori riguarda il raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, con anche adeguamenti per migliorare sicurezza e regolarità del traffico passeggeri e merci sulla linea.È stato approvato il progetto definitivo dell’opera che sarà messa a gara entro l’anno. Nei due successivi sono poi previsti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea.

I lotti mancanti del raddoppio riguardano le tratte Vicofertile- Fornovo nel versante emiliano, Berceto-Pontremoli (con la galleria di valico) e Scorcetoli-Chiesaccia. Mentre il costo totale di queste opere, già salito a 4 miliardi e 575 milioni di euro, dovrà essere aggiornato in seguito alla progettazione definitiva degli interventi il cui avvio è vincolato alla disponibilità finanziaria per il progetto. Strategico il ruolo della nuova galleria di valico il cui costo è passato dal 2,5 a oltre 4 miliardi di euro. Il progetto revisionato prevede una galleria a binario unico da Pontremoli a Ghiare di Berceto per i treni merci diretti al nord mentre la vecchia galleria del Borgallo sarà utilizzata in direzione sud per i convogli merci e passeggeri. Natalino Benacci