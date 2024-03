La mobilità dolce in... cantiere. Colonnine per i mezzi elettrici

Oltre 52mila euro per Licciana Nardi per riqualificare il parcheggio di interscambio nella piazza Vegliante Torri Ivan. Un nuovo progetto finanziato all’interno dell’iniziativa ‘Siti naturali Unesco per il clima 2023’ del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha come partner capofila il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. L’obiettivo è favorire l’accesso alle zone più sensibili della Riserva della Biosfera dell’Appennino utilizzando mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, andando a sostituire quelli più inquinanti, ma l’intenzione è anche quella di diminuire il traffico all’interno di ambiti naturali protetti, ridurre le emissioni di gas combustibili dovute al traffico veicolare e promuovere la mobilità dolce. L’area di interscambio è in un punto di snodo della rete sentieristica per una funzione dolce del territorio, quindi per le attività di trekking, Mtb ed E-bike, è inoltre posta in prossimità dei principali snodi del trasporto pubblico, dei poli attrattori e nelle vicinanze di strutture ricettive. Nell’area di sosta l’utente troverà le informazioni, i servizi e le dotazioni necessarie per l’accesso a piedi o in bicicletta, oltre alle informazioni sulla Riserva della Biosfera. Gli interventi nel dettaglio prevedono colonnine per ricarica elettrica destinate ad auto e bici, un impianto di illuminazione e videosorveglianza, panche, tavoli e una fontana. "La Lunigiana può essere sostenibile e lo dimostrano tutti i progetti che noi sindaci, assieme al Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, stiamo realizzando - commenta il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni - Quello che realizzeremo a Licciana guarda non solo al futuro dal punto di vista ecologico, ma anche per il nuovo modo di intendere il turismo che nelle nostre zone sta diventando sempre più dolce e a contatto con la natura. Ringraziamo il direttore e presidente del Parco per questo nuovo finanziamento, un lavoro di collaborazione tra l’amministrazione gli uffici di Comune e Parco".

Monica Leoncini