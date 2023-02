"La mia vita con le allergie e come le affronto I trattamenti curativi, i vaccini e altre difficoltà"

Abbiamo intervistato una persona con allergie. A che cosa sei allergico? "Ai allergico ai peli del cane e del gatto, agli acari, ad alcune graminacee e ho avuto una reazione allergica al vaccino bivalente, antitetanica e antidifterica".

Quali conseguenze ti portano queste allergie? "La maggior parte di esse hanno come conseguenza una rinite allergica, eruzioni cutanee e gonfiori alle palpebre degli occhi, mentre l’evento del vaccino bivalente mi portò a uno shock anafilattico". Ti sei affidato a un esperto? "Sì, sono stato in cura da un allergologo e mi è stato somministrato mensilmente, per circa 10 anni, un vaccino sintetizzato appositamente da un laboratorio di Torino mediante iniezione intramuscolare". Che metodi usi per trattare queste allergie da casa? "Per trattare quelle meno acute, posso intervenire con creme cortisoniche, per le reazioni più acute o pericolose devo intervenire con somministrazioni di cortisone tramite puntura".

Quando ti sei accorto di essere allergico? "La maggior parte di queste allergie le ho scoperte quando ero all’elementari, mentre quella riguardante il vaccino bivalente all’età di 6 anni in occasione del richiamo obbligatorio". Alcune di queste allergie si sono alleviate con il tempo o sono aumentate? "In realtà con la crescita si sono alleviate molto, soprattutto grazie a un importante trattamento base di cortisone che ho fatto come terapia a seguito di un incidente.

Com’è vivere con delle allergie? "Si vive normalmente, conoscere i propri limiti ed affrontarli quotidianamente è quello che fanno tutti, le allergie sono un ostacolo come lo può essere qualunque altra cosa nella vita e come tutte le difficoltà vanno affrontate e gestite".