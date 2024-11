La mensa di Rita Gambini. Il libro presentato da Marzia Dati

Domenica alla Dickens Fellowship di piazza Alberica alle 17,30 l’appuntamento è con la rassegna scritture Liguri-Apuane. La presidente della filiale Marzia Dati presenterà il libro ‘Alla mensa di…poeti, scrittori, artisti, personaggi illustri di Rina Gambini. Una carrellata di personaggi storici dall’antichità ai nostri giorni scelti dall’autrice come rappresentativi di un ambiente e di un’epoca storica. Papi, artisti, scrittori sono osservati nella quotidianità della loro vita attraverso l’inedita lente d’ingrandimento del loro atteggiamento nei confronti del cibo e della tavola. "Stanno riscuotendo successo gli appuntamenti alla Dickens con gli scrittori del territorio ligure apuano – dice Marzia Dati –. Sono molti gli scrittori che ci chiedono di far conoscere le loro opere in un luogo come la Dickens che porta il nome di uno tra i più grandi scrittori di tutti i tempi".