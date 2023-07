La memoria di Massimiliano Zani Il sostegno di Atc13 alla famiglia con una grande sfida tra segugi

Si è concluso in questi giorni il Memorial intitolato al compianto Massimiliano Zani, che fu vicesindaco di Filattiera nonché presidente della locale sezione della Federcaccia dell’ambito territoriale Atc Ms13. "Atc ha fortemente sostenuto questa bella manifestazione – spiega il presidente Emiliano Centofanti – a testimoniare l’affetto per Massimiliano che tanto si è adoperato per il mondo della caccia e del territorio lunigianese". Il memorial si è sviluppato nella forma di una gara iniziata il 17 giugno e terminata il 9 luglio, scandita in un totale di 8 giornate: ad ogni appuntamento si sono disputati 5 concorrenti supportati dai loro cani segugio, veri protagonisti della gara che hanno esibito le loro performance sportive entro il recinto denominato “La Cava” ai confini tra i comuni di Pontremoli e Filattiera.

A chiusura del Memorial, la premiazione dei primi tre classificati: il segugio Tirella, seguito da Dado ed infine Taro con i relativi segugisti, Giubbani, Angeli e Marafetti. Premio anche al segugio più giovane, Queen. Dopo la premiazione, il gran finale a pranzo al ristorante “Il Fringuello” di Filattiera. Alla premiazione hanno partecipato la sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, il magistrato e amico di Zani Cosimo Maria Ferri e la famiglia di Massimiliano: Erica, Sebastiano, Sofia e Sara. "La Fidc di Filattiera ringrazia tutti gli intervenuti, i partecipanti, i collaboratori e gli sponsor, il giudice di gara Fabio Ginocchio il quale – dichiara Centofanti – ha saputo gestire al meglio e con indiscussa professionalità tutto il circuito sportivo. Il ricavato dell’evento verrà donato alla famiglia Zani ai cui componenti ci stringiamo e restiamo uniti: restano per sempre parte della nostra Associazione". Il Memorial ha ricevuto svariate sponsorizzazioni ed il sostegno di attività ed esercenti locali.

Michela Carlotti