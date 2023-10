"La memoria di donne e di uomini che hanno ricostruito l’Italia"

Si è svolta ieri la commemorazione del 79esimo anniversario dell’incendio del paese di Fontia. Presenti la sindaca Serena Arrighi, l’assessora regionale alla Memoria Alessandra Nardini, i rappresentanti delle città vicine, le forze dell’ordine, don Leonardo Biancalani, il referente alla memoria del Comune Cristiano Corsini, l’Anpi, gli Alpini, l’Autorità portuale, e insegnanti e studenti delle classi prime dello Zaccagna Galilei e dell’istituto di Fossola. "La presenza degli studenti è stata importante perché è verso di loro che abbiamo le responsabilità maggiori – ha detto la sindaca Arrighi –. È a loro che dobbiamo tramandare il racconto di quei giorni terribili. È nostro compito raccontare loro di un popolo che non si è mai dato per vinto e che ha sempre continuato a lottare per la propria libertà, raccontare di donne e di uomini che anche davanti a lutti e violenze hanno prima proseguito a difendere quei valori in cui credevano, e poi non hanno esitato a rimboccarsi le maniche e a ricostruire le proprie case, la propria città e la propria nazione".