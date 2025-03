La maschera del supereroi di Tincolini esposta all’evento della Marvel

Il casco del super eroe trasformato in un reperto archeologico ne enfatizza il carattere senza tempo. Un’opera in marmo dello scultore carrarese Filippo Tincolini intitolata “The Silent Law” ed esposta a “An Underground Street-Art Exhibition”, evento milanese organizzato in occasione del debutto su Disney+ di “Daredevil: Rinascita”, la nuova serie Marvel Television. Fino al 2 giugno l’artista ha anche in corso la mostra “Human Connections” con oltre 40 sculture diffuse in varie sedi a Pietrasanta.

“An Underground Street-Art Exhibition” si è svolta nel suggestivo Major Virtual Tunnel, un tunnel metropolitano in disuso, riqualificato per l’occasione e trasformato in un ambiente immersivo che ha evocato le atmosfere sotterranee di Hell’s Kitchen. Per una sera, lo spazio si è popolato di opere d’arte urbana, avvolgendo i presenti in un’esperienza che ha intrecciato street culture, scenari dark e riferimenti visivi alla serie.

Tra i protagonisti, oltre a Tincolini, alcuni dei più influenti artisti della scena urbana tra cui Art of SOOL, Davide Vavalà e Handjobberz. La scultura di Tincolini isola la maschera del giustiziere, segnata da crepe e da un “corno” spezzato: un simbolo di lotta e resilienza, un passato tormentato che non distrugge, ma forgia. Il casco ritrovato rappresenta un Daredevil che è stato e che rinasce, pronto a nuove sfide. L’opera fa parte della serie Ancient Gods, un ciclo in cui Tincolini fonde la mitologia classica con l’universo dei supereroi contemporanei, scolpendo il marmo di Carrara e poi intervenendo con patinature o pitture.