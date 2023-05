’La marcia su Roma’: conoscere il passato per affrontare il presente

Per la Festa della Repubblica il comitato provinciale Arci Massa Carrara dà appuntamento domani alle 21,15 al Circolo Arci Bacco di via Roma a Barbarasco di Tresana per la proiezione del film ’Marcia su Roma’ del regista irlandese Mark Cousins. Il film che propone la ricostruzione di capitoli salienti della dittatura fascista ospita anche parecchi riferimenti all’oggi, con l’apparizione di politici contemporanei, da Donald Trump a Marine Le Pen, da Giorgia Meloni a Vladimir Putin, a Jair Bolsonaro. La voce narrante dell’attrice Alba Rohmacher accompagna lo spettatore durante il film, ripercorrendo l’adesione al fascismo, dalla speranza alla disillusione, guidandolo attraverso le fake news confezionate per dare forza alla narrazione fascista. Un film tanto interessante quanto scomodo, tanto che dopo poco la sua uscita, Fratelli d’Italia ha presentato lo scorso gennaio un’interrogazione parlamentare per vietarne la distribuzione nelle scuole.

Il film è stato la pellicola di apertura alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia. “Marcia su Roma” ha avuto un’importante vetrina negli Stati Uniti al Telluride Film Festival ed è stato selezionato per il Premio come Miglior Documentario agli Efa (European Film Award). Una proiezione da non perdere, ricca di riflessioni e spunti per ulteriori interrogativi sull’eredità lasciata dalla dittatura fascista ai nostri giorni. Questo evento nasce dalla collaborazione di Arci Ucca e Arci MassaCarrara insieme a Anpi Tresana Circolo Arci Bacco e il Circolo Arci Ucca la Cineteca Arci di Carrara.

Un’iniziativa dell’Arci che sta organizzando in tutta la provincia un fitto calendario di incontri culturali e dibattiti di riflessione sul presente e sul passato alo scopo di far conoscere la nostra storia e sensibilizzare le nuove generazioni.