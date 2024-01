La mappa degli obiettivi raggiunti: "Nuova percezione della sicurezza"

Una carrellata per evidenziare i risultati dell’anno che il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha consegnato ai concittadini anche attraverso un messaggio diffuso con i social media ma già in parte presentati nel consiglio comunale di fine 2023. L’approvazione dell’accordo transattivo che permette al comune di Aulla di chiudere definitivamente il contenzioso scaturito anni fa riguardo ad un terreno adiacente alle piscine che fu occupato impropriamente dall’ente.

Il Comune avrebbe dovuto pagare 68 mila euro a titolo risarcitorio ai proprietari ma con la transazione ne pagherà 48 mila ed otterrà anche la cessione a titolo gratuito del terreno espropriato. Un gran risultato, secondo Valettini, che chiude moralmente ed anche vantaggiosamente la questione. Altro punto discusso in consiglio comunale, con l’unanime approvazione della minoranza, la bozza di convenzione per il servizio di polizia municipale con il comune di Podenzana. "Si va verso una nuova percezione della sicurezza in città, anche grazie alla bella sinergia con la stazione dei carabinieri di Aulla che proprio di recente ha raggiunto la massima capienza di personale".

Obiettivi centrati su più fronti, che fanno dire a Valettini di aver chiuso l’anno con un bilancio in positivo: "Il regalo delle piscine che abbiamo riaperto dopo 11 anni; i giardini Don Guidoni riqualificati e restituiti al loro decoro dopo 70 anni. Le due palestre di Albiano e Serricciolo dove nei prossimi giorni partiranno i lavori, così come inizieranno le opere per la messa in sicurezza del ponte del Giordanello di Pallerone". Soddisfazione, soprattutto, legata alle più grandi opere realizzate per chiudere i conti con il rischio idrogeologico: "Abbiamo messo in sicurezza la parte sud della città con la sistemazione delle tre idrovore mentre la parte nord-est è stata interessata dalla costruzione, finita a settembre, del canalone lungo via della Rimembranza che porta le acque meteoriche della Barcara sull’Aulella anziché sulla Magra per non appesantirne la portata, quindi con attenuazione importante dei rischi idraulici".

Valettini ha riferito, inoltre, di aver incontrato prima della fine dell’anno l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, per accelerare sulla casa di comunità per Aulla. Ed ultime ma non ultime, le anticipazioni sulle nuove geometrie della città: "Stanno andando avanti i lavori della pista ciclopedonale che verrà realizzata ad anello intorno alla città: il primo lotto dovrebbe concludersi entro i primi sei mesi del 2024. E’ previsto anche l’abbattimento del muro che corre lungo la linea: al suo posto verranno installate pareti vetrate con un’apertura panoramica sulle Apuane".

Michela Carlotti