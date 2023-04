La mappa degli appuntamenti con fiere, visite guidate e concerti

di Monica Leoncini

Mercatini e concorsi, visite guidate e fiere. Il fine settimana di Pasqua sarà ricco di eventi in Lunigiana. Mercatino domani, nel centro storico di Aulla. Un mercatino dell’usato alla portata di tutti, per tutti i gusti e tutte le tasche. L’appuntamento è dalla mattina fino a sera, ci saranno espositori di usato, collezionismo, modernariato, vintage. Sempre domani ci sarà un appuntamento curioso, la terza edizione del concorso dedicato alla Carscenta della Lunigiana, alle 17 nel Chiostro della Biblioteca Civica "Abate Emanuele Gerini" di Fivizzano. I partecipanti potranno preparare il tradizionale dolce e portarlo al concorso per vincere i premi offerti dal circolo culturale "San Bernardo" di Bardine di San Terenzo. Domani sera alle 21.30 nel Castello di Terrarossa, Luca Falomi e Max De Aloe in concerto. "La mira dell’artista: forme d’arte e libertà del pensiero", titolo tratto da un aforisma del poeta Valentino Zeichen, è il filo conduttore dei due appuntamenti della rassegna realizzata dall’Istituto Valorizzazione Castelli per la Festa della Toscana. Gli incontri saranno occasioni per raccontare, attraverso la musica e l’arte contemporanea, come e perché diverse forme artistiche vengano usate. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Licciana Nardi e il Comune Di Tresana e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. Sigeric proporrà molte attività e visite guidate nel fine settimana: domani visita al castello Malaspina di Monti e caccia alle uova a Villa Dosi Delfini a Pontremoli, ma anche visite al castello di Lusuolo e alla Fortezza della Brunella di Aulla, che saranno aperti anche domenica e lunedì. Sempre lunedì gli appassionati di bancarelle potranno curiosare alla Fiera di Pasquetta organizzata nella Selva di Filetto e anche a Bagnone.