La manager Carlotta Ferrari vince l’Oscar del turismo

La carrarese Carlotta Ferrari presidente del Convention Bureau d’Italia e direttrice della Fondazione Destination Florence ha vinto l’Oscar ‘Donne del turismo’ agli ‘Mhr Tourism Awards’. La cerimonia del prestigioso riconoscimento che premia le eccellenze italiane del turismo, si è svolta all’hotel ‘The St. Regis Rome’. Il premio ‘Donne del turismo’ è dedicato alla memoria di Elena David, apprezza manager scomparsa due anni fa. Gli ‘Mhr Tourism Awards’ giunti alla terza edizione, celebrano le realtà italiane che si distinguono per qualità, innovazione e performance nel settore del turismo e dell’ospitalità. La serata è stata condotta da Gabriella Carlucci e ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del settore. 45 Anni, laureata in Scienze politiche all’Università di Firenze da quando è alla guida del ‘Convention bureau’ ha lanciato una nuova strategia di marketing territoriale, trasformando la società da ente a maggioranza pubblica in un consorzio privato con oltre 300 soci, prestigiosi sponsor locali e il forte supporto politico ed economico delle istituzioni, in particolare il Comune di Firenze che dal 2014 è diventato il partner ufficiale. Carlotta Ferrari ha debuttato come project leader di un importante Dmc (destination management company) Italiano, per cui ha gestito eventi per aziende internazionali. Si è specializzata in web marketing 2.0 e piani di crescita aziendali. Dirige il ‘Firenze Convention Bureau’, dal 2010 ha traghettato la società da pubblica a privata. Nel 2013 è stata eletta nel comitato esecutivo di ‘Federcongressi & eventi, in qualità di vicepresidente."Questo premio rappresenta un riconoscimento non solo alla mia attività, ma anche alla figura del destination manager – dice Carlotta Ferrari –, una professione spesso poco valorizzata. Dedico questo premio a tutti i miei colleghi che operano con passione e dedizione, due elementi imprescindibili per promuovere al meglio le nostre destinazioni turistiche".