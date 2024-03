La Maestà dei Mulini è accessibile. Escursione inaugurale con il Cai

La ‘riscoperta’ Maestà dei Mulini nella zona di Canevara è finalmente accessibile, grazie anche alla disponibilità del proprietario del terreno. Così i volontari che nelle scorse settimane hanno ripulito il sentiero e la marginetta hanno deciso di organizzare un’escursione, domenica, per inaugurare il tracciato che richiamerà l’attenzione di molti, alla scoperta di luoghi magici e ricchi di fascino lungo l’anello della Maestà dei Mulini. Il ritrovo è alle 9.30 al parcheggio davanti alla sede del Cai di Massa a Canevara con partenza alle 10. Da qui si percorre la mulattiera che unisce Canevara ad Antona, per 2 ore e mezza di cammino, si attraversa il Ponte della Tavella risalente al XIII secolo, e ancora su fino all’innesto con il ’Viottolo dei Mulini’ per poi scendere verso il canale dove il sentiero arriva ai mulini del Bacone e alla maestà. Dopo aver ammirato gli affreschi risalenti al 1500-1600 e i mulini si guada il fosso e percorrendo il viottolo della Gora si raggiunge la Lizza delle Madielle che conduce in una dolce discesa nuovamente a Canevara. Per chi volesse fermarsi a mangiare alla Morza, a Canevara, il numero è 389 481 2746.