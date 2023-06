La lirica “Il sasso“ racconta le terre lunigianesi

Le statue stele, i ponti, i borghi, i castelli e le macine. Cos’hanno in comune? Il sasso. Lo sanno bene gli studenti di 5° B dell’IC Baracchini di Villafranca: lo scorso anno scolastico hanno portato avanti un progetto dedicato alla scoperta della Lunigiana che li ha portati a vincere il concorso ‘Borgo da raccontare’. Ne è nata una poesia, composta in rime, grazie all’aiuto delle insegnati Maria Laura Quartieri e Isabella Zanetti. Il titolo è suggestivo ‘Quel sasso della Lunigiana’. "Quando gli studenti erano in 4° - hanno detto le insegnanti - hanno portato avanti un progetto di studio con laboratori, visite guidate, una parte teorica svolta in classe. Hanno poi scelto una parola chiave, il sasso, e da lì è nata una poesi". L’hanno fatta scrivere e inquadrare all’Arco antico di Filetto per poi consegnarla al sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. A ricevere il dono c’era anche l’assessore Sandro Vannini. "Ai ragazzi è piaciuto molto conoscere il territorio - hanno detto le maestre - sia ai lunigianesi, sia agli stranieri, che hanno potuto apprezzare a fondo il posto in cui vivono". Nella poesia, lunga ma scorrevole, si parla di pievi, ponti, dei Malaspina, via Francigena e dei tradizionali testi usati in cucina. "Farò tesoro della poesia - ha detto il sindaco - la lasceremo in biblioteca. E’ un manifesto, ogni frase rappresenta la nostra terra: una piccola opera d’arte".

M.L.