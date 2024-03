La lezione della Resistenza. Dalla macro alla micro-storia

Grazie al progetto “Fili resistenti” nella nostra pluriclasse è arrivato Pardo, il “cantore della Resistenza”. Insieme abbiamo cantato la “Ballata Totenweg“, che è stata composta dal cantautore negli anni ’80 del secolo scorso sulla base delle testimonianze orali dei sopravvissuti alle stragi nazifasciste in Lunigiana. Quando Pardo Fornaciari è arrivato in classe, ci siamo presentati e lui ci ha subito mostrato il suo strumento: la chitarra.

Abbiamo parlato della seconda guerra mondiale e ci ha raccontato che suo padre era un partigiano livornese, infatti lui viene da Livorno, però d’estate abita a Casola in Lunigiana. Molte persone gli avevano raccontato cosa avevano vissuto e provato nel periodo della Resistenza al nazifascismo, e lui con quei racconti ci ha fatto una canzone. Pardo è stato molto chiaro e ci ha fatto imparare tante cose che non sapevamo sulla guerra e sulla Lunigiana. Questo incontro è stato inoltre molto utile per capire le differenze tra oggi e il passato. Quello che è successo deve essere tramandato per mantenere vivi i ricordi e per fare in modo che non si ripetano gli stessi errori già accaduti. Pardo, che era simpatico e scherzoso, ci ha messo un po’ in soggezione nel momento in cui ci ha chiesto di cantare assieme a lui. La canzone era molto orecchiabile e, dopo un po’ di esitazione, con voci più o meno intonate, abbiamo cantato come in un coro. Mentre cantavamo, ci siamo immedesimati nei protagonisti, che aspiravano alla libertà e sognavano uno stato democratico. Prima di salutarci abbiamo cantato “Bella ciao” tutti insieme, e un nostro compagno si è messo a suonare la tastiera con Pardo. Vorremmo fare altre esperienze simili a queste. Il link al video della canzone di Pardo Fornaciari: https://www.youtube.com/watch?v=cTcj3xiPVcY

Il progetto “Fili resistenti” è nato per volontà di un gruppo di docenti che hanno voluto costituire una rete di lavoro sulla storia della Resistenza in Lunigiana, sostenuti da attori radicati nel territorio lunigianese, quali Isra, Centro Icaro, sezioni Anpi locali. Il progetto, trasversale e inclusivo, si propone di stimolare negli studenti curiosità, favorire la formazione del pensiero critico, sostenere la ricerca storica, trasmettere valori e sviluppare competenze di cittadinanza. Lo scopo dei docenti e dei partner è quello di creare una rete di scambio e di lavoro che sia la più ampia e partecipata possibile, formata da singoli fili tenaci e resistenti (da qui il nome del progetto).