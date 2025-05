La grinta di Scatoloni alla Corsa del Passatore

E’ arrivato al traguardo in 11 ore, 45 minuti e 22 secondi classificandosi 558° su circa 4000 partecipanti Vincenzo Scatoloni, già luogotenente dei carabinieri, comandante la stazione di Fivizzano che anche quest’anno ha partecipato alla ’Corsa del Passatore’. E’ una gara podistica lunga 100km che partendo da Firenze attraversa l’Appennino e giunge a Faenza. "Ho partecipato nella categoria ’65-69’ – dice – dalla partenza non riuscivo a ’rompere il fiato’, poi al decimo km è caduto davanti a me un podista e un secondo dopo anch’io per una malformazione della sede stradale. Da lì, però, ho preso il mio ritmo e senza fermarmi mai, a parte per i rifornimenti, sono arrivato alla meta. Agli ultimi 3 chilometri ho aumentato il ritmo, migliorandomi di 7 minuti e mezzo rispetto all’anno scorso. Questa è la quarta volta che taglio il traguardo alla ’Passatore’. Ho partecipato a tante altre maratone fra cui New York ma questo che attraversa l’Appennino Tosco-Romagnolo è un percorso ammaliante. Quest’anno devo ringraziare i volontari della Pubblica Assistenza-Avis di Fivizzano: Daldoss, Fontanini, Polloni, Rossetti e il vicepresidente Amorfini per avermi organizzato il viaggio e l’assistenza in modo encomiabile".

Roberto Oligeri