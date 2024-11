La giornata di Ansmes. Sport e inclusione. Le storie di successo

Appuntamento con lo sport, sabato mattina alle 9.30, al Club Nautico di Marina per il convegno di Ansmes, l’associazione nazionale delle stelle, palme e collari d’oro al merito del Coni e del CIP, sul tema “Sport e inclusione”. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto nazionale Ansmes 2024 "Sport e linguaggio universale: inclusione e multietnicità", patrocinata da Coni, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Comune di Carrara, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara. All’introduzione di Marco Lavaggi, presidente della locale sezione di Ansmes, seguiranno i saluti di rito delle autorità: la sindaca Serena Arrighi, il presidente della Fondazione CR Carrara Enrico Isoppi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Marta Castagna, l’assessore allo Sport Lara Benfatto, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, il presidente del Club Nautico Carlandrea Simonelli.

In programma poi le relazioni di Deborah Orso (presidente commissione nazionale Ciclismo Paralimpico); Stefano Gori (pluricampione paralimpico atletica leggera), Nicola Codega (paratleta e scrittore), Vincenzo Genovese (referente progetti nazionali Ust 9 Lucca Massa Carrara). A moderare il convegno, la professoressa Rosaria Bonotti. A seguire ci saranno le consuete premiazioni Ansmes a società sportiva dell’ambito pallacanestro carrarese “Premio Enrico Salomoni”; al tecnico (ambito pallacanestro carrarese) “Premio Giuseppe Giannetti”; e dirigente (ambito sport lunigianese) “Premio Enzo Gaido” meritevoli per l’attività svolta a favore dell’inserimento dei giovani nello sport. Il premio alla carriera andrà invece ad un maestro dello sport che tanto ha contribuito alla formazione di atleti, in particolare nella atletica leggera. Ci sarà anche un premio speciale alla carriera ad una personalità sportiva della provincia.

ma.mu.