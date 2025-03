La Giornata della poesia e un ’viaggio’ al pontile

Da Leonardo, questa settimana, due eventi d’eccezione. Per la Giornata mondiale della poesia, il 21 marzo, un incontro con i poeti Francesca Ciuffi, Massimo Dalle Luche, Gabriel Del Sarto, Valerio Innocenti, Chiara Pieroni, Olga Rita Rovai e Luca Viviani che si alterneranno a leggere poesie a tema libero di propria produzione. Domenica 23 marzo invece è in programma un evento dedicato alla storia del Pontile di Marina di Massa - dai nostri giorni alle sue origini - raccontata dallo storico Michele Finelli attraverso le fotografie selezionate da “Massa in cartolina“ (Andrea e Giuseppe Marchini). Entrambi gli appuntamenti al Salotto Leonardo a Borgo del Ponte Massa, iniziano alle 17.30 e sono a ingresso libero. È gradita (ma non obbligatoria) la prenotazione, chiamando il numero 327 050 9533.