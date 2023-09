La Frazione di Quercia Piange la Scomparsa di Libero Ceselli, Alpino a 92 Anni

La frazione di Quercia piange la scomparsa di Libero Ceselli, alpino, a 92. Da tutti conosciuto come Franco era molto stimato. Aveva lavorato in Svizzera per quasi 40 anni, emigrato con la moglie Elia Polloni deceduta appena due settimane fa dopo 71 anni di matrimonio. Ceselli aveva svolto il servizio militare nel 1951 a Merano ed era iscritto al Gruppo delle Penne Nere di Ponzano Magra dove aveva molti amici. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Quercia, celebrati da don Vito Piscitello. Libero Ceselli lascia la figlia Claudia, il genero Fulvio Malatesta, le nipoti Cecilia e Letizia e la bisnipote Adelaide. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione.

Roberto Oligeri