La follia della guerra e il coraggio degli uomini Tante vicende in quei venti mesi di terrore

Brian Lett, in collegamento online con la nostra classe, ci ha raccontato le storie di coraggio e di amicizia nate durante la guerra sui nostri monti: un’occasione per riflettere sui conflitti di ieri e di oggi. Il materiale e le informazioni utilizzati per la nostra ricerca ci sono stati da lui gentilmente concessi. Brian Gordon Lett, esperto Queeen’s Counsel (avvocato della Corona) e Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana, è figlio del generale Gordon Lett che, nel 1943, fondò il Battaglione Internazionale, contribuendo alla lotta partigiana contro i nazifascisti e insieme all’allora vescovo di Pontremoli, Giovanni Sismondo, riuscì ad evitare il bombardamento della città. A lui è dedicata la sala consiliare del comune di Pontremoli. Dopo la guerra, il reggimento Sas ha raccolto notizie e testimonianze e grazie alla lettera del soldato tedesco Victor Schmit, qui pubblicata, è stato possibile ritrovare i corpi dei giovani soldati inglesi uccisi al valico della Cisa.