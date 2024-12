La Fivizzanese ci prova. Vincere per la fuga

Il campionato di Seconda categoria celebra la quindicesima giornata, ultima del 2024 e del girone di andata. La Fivizzanese (35 punti) campione di mezza stagione, primato, che sa di buon auspicio, ha abbozzato la fuga, sapendo di avere sulle proprie uste le narici del Migliarino (30), c’è poi, la terza forza del torneo Carrarese Giovani di mister Incerti che in settimana si è visto ‘accreditare’ le prestazioni dell’attaccante Iardella. Marmiferi, questo pomeriggio impegnati dalle 14,30 sulla "Fossa dei Leoni" a Carrara contro i cugini dell’Atletico diretto dalla mano ruvida e callosa di Augusto Secchiari che annuncia battaglia seminando trappole per affondare l’avanzata della portaerei gialloblù.

Riavvolgendo il nastro delle considerazioni, la capoclasse Fivizzanese oggi è di scena sul "Nene Romiti", decisa a demolire le resistenze del Pontremoli FC. La squadra di Massimo Preti si cala nel derby con il chiaro proposito di mettersi di traverso per far sbandare Massimo Mencatelli e compagni. Detto dei medicei, le attenzioni si spostano sulla partita in programma al "Bottero", infatti, dalle 14,30 a confronto l’attuale quarta forza del campionato Villafranchese (26 punti) contro la nobile decaduta Corsanico che a sorpresa sta viaggiando in un anonimo centro classifica (17). Gli striscioni gialloneri che, fino a due domenica fa erano etichettati come la squadra più sorprendente, affrontano una seconda curva pericolosa dopo essere andati fuori strada sul campo della Folgore Segromigno devono essere consapevoli che ci sarà da tenere ben stretto il manubrio e nelle contemporaneità mantenere il motore su di giri per superare i versiliesi che ai nastri di partenza venivano accreditati come squadra di vertice.

C’è poi il seguigio Monzone, immagine gradita al presidente Andrea Sisti e al tecnico dei biancorossi Fini devoto al culto di Diana cacciatrice, che insegue l’obiettivo-conquista del recinto dei play off, ovviamente salutando il 2024 con una vittoria sul Pieve San Paolo. Altro derby fra Filattierese e Dallas Romagnano, la squadra granata proverà sulla "Selva" di far franare i progetti di vittoria dei ragazzi verdeoro. Il San Vitale chiede strada alla Folgore san Segromigno.

Ebal.