La fiera romantica di San Genesio Bancarelle, street food e focaccette

Una volta era la Fiera dei fidanzati, perché attirava tantissimi giovani originari di paesi diversi, che avevano voglia di conoscersi. C’erano poi abili sensali e mediatori che combinavano gli appuntamenti, che spesso diventavano matrimoni. Adesso le cose sono cambiate, ma la Fiera di San Genesio resta uno tra gli appuntamenti più importanti dell’estate lunigianese. Il Comune di Villafranca, in collaborazione con Maria Lombardi Eventi, ha deciso di proporre ancora una volta l’appuntamento, con eventi e novità.

All’ombra dei castagni, nella suggestiva Selva di Filetto, domani e venerdì ci sarà la fiera di San Genesio con tante bancarelle per tutti i gusti. Bancarelle che potranno restare fino a domenica. Da domani e fino a domenica si terrà il consueto street food: food truck colorati e innovativi proporranno, a pranzo e a cena, le più ghiotte e invitanti prelibatezze da passeggio, i palati più golosi potranno gustare arrosticini abruzzesi, la vera fiorentina, la focaccia ligure, cibo messicano e tante ghiotte specialità, l’attesissima novità di questa edizione sarà la festa della birra artigianale, tutta da assaporare. Sempre all’interno della Selva lo stand elle focaccette cucinate dai volontari dell’Anspi di Monti e il Nido delle vespe, a cura dell’asd Villafranchese, per assaporare cibi tipici locali. Divertimento per tutti al luna park: autoscontri, il castello incantato, il tagadà e altri giochi tradizionali sono già aperti da tempo per regalare un sorriso a grandi e piccini.

Il tradizionale mercato farà da cornice all’evento, con le bancarelle che venderanno abiti, scarpe, giocattoli, dolci. Sono previsti anche concerti e musica dal vivo: domani Dj Bart, venerdì sul palco salirà il gruppo ‘Ho perso l’hammond’, sabato Dj Morris e domenica Boom band. Il giorno di San Genesio, venerdì, è prevista l’Imboscata Summer, una grande festa organizzata dal bar Madonna, da Villafranca libera e Asd il Ritrovo di Filetto, con focaccette lunigianesi, birra, cocktail e la musica di Fabri B. Non mancherà la parte religiosa: nella Selva infatti c’è il piccolo oratorio dedicato a San Genesio, patrono degli artisti: il parroco Don Pietro Giglio celebrerà diverse funzioni, domani alle 18 e venerdì alle 9, alle 10, alle 11 e alle 18. "Tutto è pronto per San Genesio - commenta il vice sindaco Loris Bernardi - quest’anno la parte dei truck si è allargata molto, visto il successo degli anni passati. Ci saranno anche le bancarelle e le tradizionali sagre. Vogliamo, come ogni anno, portare avanti la tradizione della secolare fiera".

Monica Leoncini