La fiera di Sant’Andrea. Acrobati sui palazzi, elfi e spettacoli in centro

Partito il conto alla rovescia per la fiera di Sant’Andrea che quest’anno propone una grande novità. In questa edizione, oltre alle classiche bancarelle e attività per le famiglie, come la fattoria didattica, saranno presenti sabato 30 novembre in piazza Alberica alle 18, i ragazzi dell’edilizia acrobatica. Quattro ‘acrobati’ vestiti da elfi si caleranno con le funi dal tetto del palazzo più alto della piazza, uno degli edifici a fianco del Palazzo dei Medici, per poi scendere. Alla base della discesa saranno posizionati alcuni sacchi in cui i bambini potranno depositare le loro letterine per Babbo Natale. Il programma non si fermerà solo all’edilizia acrobatica, ma prevede tante altre iniziative, illustrate nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi dalla consigliera Letizia Carusi, sempre in prima fila per l’organizzazione dell’evento. Il sabato ci saranno i banchi della Coldiretti in piazza d’Armi e il mercato periodico di Crisoperla come ogni sabato della settimana. I produttori del mercato biologico e tipico di Piazza delle Erbe saranno dunque presenti dalle 9 alle 13, con la possibilità al mattino di un dialogo aperto con i produttori e dalle 11.15 una rappresentazione teatrale interattiva a cura dell’azienda agricola Il Caprile. Attività anche per la Pro Loco Carrara in via del Plebiscito nei due giorni della fiera con ‘Arti in Bianco’, il mercatino creativo e animazioni. Sabato in programma l’esibizione dei ragazzi della Scuola di Musica sul palco della Musica, a partire dalle 16.30. Sempre a proposito di musica, il giorno seguente, domenica primo dicembre, sul palco della Musica si esibiranno, a chiusura dei due giorni della fiera, i membri del coro ‘The Old Tower; un coro con musiche e repertorio pop degli anni settanta e ottanta. In questo caso l’orario dell esibizione è previsto per le 17. "Per l’esibizione dell’edilizia acrobatica - hanno spiegato la consigliera Carusi e Giancarlo Benedini dell’edilizia acrobatica - dobbiamo ringraziare gli inquilini del condominio e l’amministratore che hanno concesso il permesso per lo spettacolo". "La nostra volontà è stata creare una proposta che potesse occupare bene i due giorni della fiera - ha aggiunto il presidente Vinchesi - e questa suddivisione servirà anche per capire la risposta del territorio nei due giorni dell’evento".