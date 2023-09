La festa sulla Terrazza Una kermesse... luminosa con lo show di Mingardi

Divertente weekend massese per Marco Mingardi, cantante e imitatore, campione del talent di Canale 5 ’Tu si che vales’, ospite della ’Terrazza luminosa’. Il patron, Maurizio Di Emidio, alla vigilia dell’evento ’La sera dei miracoli’, ha regalato una serata all’Over Project in via Dante, dove Mingardi si è esibito tra la gente coniugando allegria, emozioni e sentimenti. Con un saluto al compianto maestro Faleni.

La serata ha concluso l’intensa giornata trascorsa sulla riviera apuo versiliese con una passerella a bordo di una cabrio con la scritta ’La Terrazza luminosa presenta Marco Mingardi’, toccando tappe a Torre Fiat Marina, piazza Bad Kissingen, villa Bocelli fino alla Capannina di Forte dei Marmi. "La gente si fermava, incuriosita – osserva Di Emidio – Ho voluto riprendere le promo del Cantagiro, quando i cantanti giravano a bordo delle auto per farsi conoscere. E direi che funziona: la gente ha gradito". E dopo la serata ’Marco Mingardi nel centro storico di Massa’, il grande evento ’La sera dei miracoli’ sulla Terrazza Luminosa, con oltre una quarantina di invitati. "Lo abbiamo sorpreso donandogli come Terrazza una statua in marmo di Carrara di Michele Monfroni, che lo raffigura nel suo gesto di apertura verso il pubblico – racconta Di Emidio – e poi, con Jaddico atelier, gli abbiamo donato uno smoking. Quando ha vinto a ’Tu si che vales’ sua madre gli ha detto di indossare lo smoking, che piaceva molto a suo padre. Lo ha fatto, indossando quella sera un abito che non era suo. E abbiamo pensato di fargli questa sorpresa. Un’emozione con le lacrime". E poi la visita alla Taverna luminosa, tra jukebox e memorie, prima di salire in Terrazza con personaggi come i Tirabuscion (Giuseppe Bertoneri, Alberto Badiali, Roberto Battistini e Antonio Mosti), il maestro Andrea Cagiolli, Marisa Rubini ai quali è stata riconosciuta una targa. E ancora Pierpaolo Poggi, Riccardo Dalle Luche, il giornalista Enrico Salvadori, il barman Guido della pasticceria Tonlorenzi, Claudia Nicolini del ristorante Bistrot in via Cavour e tanti altri ancora. Un consiglio di molti a Di Emidio? Aprire un locale in riviera con la formula della Terrazza, per over 40, dove la gente si diverte. Come un risto-teatro con la fusione di tante arti. "Avevo già una mezza idea. Vediamo". E aggiunge: "Tutto è dedicato a Margaret, la mia luce".

Angela Maria Fruzzetti