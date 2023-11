La festa della Toscana Le manifestazioni

Tante le iniziative in programma oggi per la ricorrenza della ‘Festa della Toscana 2023’ distribuite nel territorio provinciale. Quest’anno l’ufficio della presidenza del consiglio regionale, ha deciso di dedicare l’edizione al tema ‘I Care’, la Toscana dai valori umani e della lotta alle disuguaglianze a cento anni della nascita di Don Milani, un toscano che di questi valori ha fatto un manifesto della propria esistenza.

A Massa questa mattina alle 9.30 è in programma il consiglio comunale straordinario che si terrà al carcere di via Pellegrini. Ai saluti di apertura del presidente del consiglio comunale di Massa, Agostino Incoronato, seguiranno gli interventi del sindaco Francesco Persiani e del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Interverranno anche il Vescovo della diocesi di Massa Carrara Pontremoli, Mario Vaccari e Maria Cristina Bigi, già direttrice del carcere. Il consiglio avrà inoltre l’accompagnamento musicale degli studenti del liceo musicale cittadino del ‘Palma’ che terranno un concerto per l’occasione. Sempre a Massa, questa sera alle 21 si svolgerà il monologo con Fabio Cristiani ‘75 e non li dimostro’, evento gratuito patrocinato dal consiglio regionale e dalla Provincia e promosso dall’associazione ‘La fabbrica delle farfalle’.

Appuntamento nella chiesetta di San Leonardo al Frigido per un monologo ispirato e dedicato alla Carta Costituzionale, con un focus particolare sulle Madri Costituenti, che video tra loro anche la toscana Bianca Bianchi. Il format teatrale sarà caratterizzato da una voce recitante, la personificazione della Costituzione nata nel 1948 e con l’aggiunta di intermezzi musicali e cantati.

Consiglio comunale straordinario in forma solenne anche a Carrara questa mattina alle 10 al nuovo cinema Garibaldi. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente del consiglio Cristiano Bottici, della sindaca Serena Arrighi e delle autorità presenti. Verrà proiettato il video-documentario del 2013 ‘Don Milani: la scuola cambia il mondo’ e l’intervento registrato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Seguirà l’intervento di Monsignore Raffaello Piagentini già amato parroco del duomo. Inoltre la giunta, su proposta della vice sindaca Roberta Crudeli, ha concesso il patrocinio del Comune, raccogliendo l’invito del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, a illuminare per l’occasione un monumento cittadino. La scultura di Nardo Dunchi ‘Armonie di luci e ombre’, al centro della rotatoria tra il viale XX Settembre e la statale Aurelia a Turigliano, si illuminerà di bianco e rosso, i colori dello stemma della Regione, per testimoniare i sentimenti di unione, vicinanza, forza e collaborazione fra le istituzioni regionali.