La festa della polizia. Furti e truffe in aumento

"A tutto il personale della Questura voglio esprimere un cenno di profonda gratitudine per il senso del dovere, lo spirito di servizio e la passione con cui assolvono i propri compiti per fornire un servizio sempre più efficiente alla comunità". Così il questore Santi Allegra. La polizia festeggia 172 anni, assieme alla comunità apuana. Molto sentita la cerimonia avvenuta ieri mattina la teatro Guglielmi, alla presenza della maggiori autorità civili e militari. Un anno che vede molte novità sul piano dei reati: quelli inerenti la violenza sessuale sono passati da 5 a 9 nel 2024, rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Aumentano i furti in abitazione, si è passati da 514 nel 2023 a 384 del 2022. Anche le truffe sono 756, contro le 700. "Dalle statistiche del 2023 – ha spiegato il questore Santi Allegra – i reati in calo rispetto all’anno precedente, risultano essere le rapine, le estorsioni, i danneggiamenti, il traffico e lo spaccio di stupefacenti e le lesioni personali, mentre in aumento quelli relativi a furti, truffe, ricettazioni e delitti informatici. Però, per tali delitti il trend del primo trimestre di quest’anno, rispetto all’analogo periodo del 2023, è in controtendenza, tanto da alimentare un cauto ottimismo per l’immediato futuro".

"Leggermente in crescita i reati a sfondo sessuale – ha proseguito –, che confermano un’insidiosa tendenza alla sopraffazione sulle donne. In tale campo, la Questura, particolarmente impegnata nella tutela delle fasce deboli, ha avviato il Protocollo Zeus, siglando un importante accordo con il ’Centro Uomini Responsabili’ per mettere a disposizione degli autori di atti di violenza di genere dei percorsi di rieducazione e ridurre così il tasso di recidiva. Inoltre, è stato attivato il cosiddetto “codice rosa” per tutelare le donne vittime di violenza che si presentano nei pronto soccorso dei nosocomi della Provincia".

La Digos, inoltre, ha portato avanti un’indagine ad agosto per i reati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione ed apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, a carico di alcuni militanti anarco-insurrezionalisti appartenenti alla compagine afferente al circolo anarchico “Goliardo Fiaschi” di Carrara. La stradale ha controllato complessivamente 3991 veicoli, accertate 4459 violazioni del codice della strada e rilevati 272 incidenti stradali. Compiute anche importanti indagini, tra le quali una finalizzata a individuare gli autori del lancio di sassi e altri 21 oggetti contundenti da un cavalcavia sull’A15, arrestati in flagranza del reato di tentato omicidio.