La festa della Misercordia 40 anni di solidarietà

Con una festa e la benedizione di nuovi mezzi hanno preso inizio a Massa le celebrazioni per i ’primi’ 40 anni della Misericordia San Francesco, che ha sede in viale Roma. Dopo la messa officiata a San Sebastiano dal vescovo Mario Vaccari, c’è stata la benedizione di due ambulanze e di un pulmino per il trasporto dei disabili.

L’associazione di volontariato con orgoglio ha avuto modo di presentare alla comunità nuovi mezzi all’avanguardia sia per il soccorso che per l’emergenza sanitaria. Mezzi che vanno a rinnovare il parco macchine. "Grazie alle donazioni ricevute e all’impegno dei volontari – commenta il vice presidente, Sergio Pedrinzani - è stato possibile dotare l’associazione di questi nuovi mezzi, utili per la comunità. Un ringraziamento particolare va all’azienda Contec e a tutte le ditte satelliti per averci donato una nuova ambulanza. Il territorio è molto sensibile ai bisogni del volontariato".

Un volontariato che resiste, ma che avrebbe bisogno di presenze maggiori: "I volontari attivi sono circa una sessantina ma attorno all’associazione gravitano circa 350 persone, che ringraziamo. Chiaro che l’impegno è gravoso e più volontari ci sono, pronti ad affrontare le emergenze, meglio riusciamo a rispondere alle diverse esigenze e bisogni". Insomma, il 40esimo anniversario inizia sotto i migliori auspici: "Stiamo cercando di festeggiarlo nel migliore dei modi. Il prossimo appuntamento è per il 5 aprile in piazza Aranci con la partecipazione dell’associazione e l’area emergenze, proponendo una serie di dimostrazioni sul tema della protezione civile e dei soccorsi. Il 40esimo anniversario si concluderà in occasione del santo Patrono, San Francesco, e il giorno successivo, il 5 ottobre, in cattedrale si potrà assistere alla vestizione dei volontari che lo desiderano. "Questo è un momento importante, che rappresenta l’apice del nostro volontariato, entrando ufficialmente a far parte della famiglia delle Misericordie". Insomma, un programma ricco di appuntamenti per questo compleanno speciale a cui ha presenziato anche il presidente Bruno Ciuffi, che ha fatto conoscere il lavoro dell’associazione ai presenti e ai rappresentanti istituzionali.

Angela Maria Fruzzetti