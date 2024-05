La Ferrari Purosangue debutta da Lazzareschi

La Ferrari ha scelto le cave Lazzareschi per lanciare la sua ‘Purosangue’, la prima vettura a quattro porte e quattro posti della casa automobilistica del Cavallino, un gioiellino con un prezzo di partenza di 390mila euro. La casa automobilistica per girare il nuovo spot e lo shooting fotografico si è rivolta alle ‘Cave di Marmo Tours’ di Gabriele Giuntoni, la stessa azienda che lo scorso maggio ha curato nei dettagli il servizio fotografico della maison Yves Saint Laurent che ha portato alle cave la modella Eva Herzigova. La troupe della Ferrari ripartirà oggi in giornata dopo aver girato lo spot in un paio di giorni. Giuntoni si è occupato di tutti i dettagli dalla ricerca della location all’allestimento del campo base fino ad arrivare al pernottamento e alla prenotazione dei pasti. E anche stavolta il richiamo delle cave è stato ‘fatale’ per un’eccellenza del made in Italy, anche se le cave negli ultimi anni hanno dimostrato che piacciono non solo alle case automobilistiche e alle maison dell’alta moda, ma anche ai registi e gli attori di Hollywood. Un fascino che la Ferrari ha voluto accostare al suo ultimo modello, la nuova sportiva ‘familiare’ che secondo quanto riportato da Mf Milano Finanza, in Italia ha già venduto circa cinquemila esemplari, tra cui quello destinato al calciatore Cristiano Ronaldo. La Ferrari Purosangue è equipaggiata con un motore V12 aspirato, per rendere l’auto più competitiva con le rivali presenti sul mercato, mentre il nome è stato scelto per indicare che nonostante la carrozzeria e le impostazioni da Crossover Suv, il veicolo mantiene le medesime caratteristiche che contraddistinguono le altre sportive della casa.

Le cave di Lazzareschi, nella suggestiva location, si prestano per rappresentare un paesaggio da sogno e per valorizzare qualsiasi prodotto del made in Italy.