La fabbrica si fa... scuola. Lezioni ai dipendenti della ‘Aero Alliance’ per imparare il rispetto

MASSA CARRARA

Responsabilizzare sul tema del rispetto in fabbrica è l’obiettivo che ha unito Fidapa e Aero Alliance. Dal 7 ottobre e per le successive tre settimane, la Federazione promotrice e coordinatrice di iniziative di donne che operano nelle Arti, nelle Professioni e negli Affari e il gigante della tecnologia aeroderivativa hanno avviato un corso di sensibilizzazione sul tema del rispetto in fabbrica rivolto a 150 operatori impiegati nella sede della multinazionale di viale Zaccagna a Marina di Carrara. L’iniziativa, patrocinata da Fidapa-Bpw Italy, dal collettivo InForMale (Insieme Per un nuovo Maschile) di Massa Carrara e dalla stessa Aero Alliance, ha l’esplicativo titolo “La Cultura del rispetto in fabbrica” e può essere considerato un esperimento pilota per il territorio con lo scopo di sostenere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle varie unicità.

Per riuscirci i professionisti che condurranno il corso porteranno avanti con gli operatori un lavoro esperienziale con l’utilizzo di tecniche prese a prestito dai laboratori teatrali, attraverso le quali gli ‘allievi’ potranno vivere direttamente il tema trattato per poi rielaborarlo teoricamente. A condurre il corso saranno Matteo Ciucci, educatore e attore teatrale, e Giacomo Zucchelli, sociologo e formatore, coadiuvati dall’insegnante Marzia Grassi, dalla psicologa psicoterapeuta Anna Lalli e dal docente universitario di Storia della Filosofia Marco Matteoli. Per questo motivo, il progetto è suddiviso in 3 moduli che partono con la conoscenza di sé e dell’altro e proseguono con l’ascolto attivo come forma di rispetto per concludersi, infine, con il comprendere il ruolo della comunicazione verbale e non verbale nelle relazioni.

"Dopo la vasta eco della celebrazione a settembre dei trent’anni di attività – spiega l’associazione – Fidapa è stata contattata dall’azienda Areo Alliance come associazione di donne sensibile ai temi riguardanti il rispetto verso il genere femminile, prima di tutto, ma di seguito verso tutti, affinché se ne facesse promotrice. La proposta è stata accolta con entusiasmo dalla presidente Alessandra Battistini e da tutte le socie anche per la sua pertinenza con i temi nazionale (la cultura del rispetto) e internazionale (la cooperazione) del biennio 2023-2025. L’occasione ha inoltre offerto la possibilità di collaborazione tra l’associazione – presente al corso con le socie Anna Lalli e Marzia Grassi (di cui è Past President) – e il collettivo InForMale, che si occupa di sensibilizzare gli uomini ad un nuovo modo di intendere il ruolo del maschio nella nostra cultura e a fianco delle donne nel superare il patriarcato e che ha individuato i docenti del percorso".

Alessandro Salvetti