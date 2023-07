La dirigente Novelli ringrazia i ragazzi

La dirigente scolastica Elsa Daniela Novelli e tutto l’Istituto di Avenza ’Gino Menconi’ ringraziano i coloro che hanno concorso ai numerosi progetti dell’anno scolastico. Un ringraziamento a chi si è impegnato nella realizzazione del musical ‘Pinocchio in viaggio nella scuola della vita’, in scena a giugno alla media ’Leopardi’. "Un ringraziamento speciale – dicono dalla scuola – alla docente Stefania Mettadelli, che si è occupata della direzione artistica dell’opera e ai ragazzi per avere regalato due serate ricche di partecipazione, entusiasmo e divertimento. Non va dimenticato che il grande l’impegno degli alunni e del direttore artistico hanno permesso una manifestazione di notevole qualità. Infine gratitudine al personale Ata e al lavoro costante di tutti docenti, che hanno concorso a rendere indimenticabili le due serate".