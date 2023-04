La direttrice del ‘Regina Elena’: "Una sostituzione fissata da mesi"

CARRARA

Il bando per la ricerca del nuovo direttore della Rsa Regina Elena è pubblicato, i termini per le candidature sono aperti, ma intorno alla struttura le polemiche vanno avanti con la replica della direttrice Antonella Cordiviola all’assessore Orlandi. "Da statuto, il termine per la scadenza del mio incarico da direttore generale del Regina Elena, sarebbe coinciso con il cambio del consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale – spiega Antonella Cordiviola – Il nuovo Cda subentrato in dicembre ha deciso, in accordo con l’amministrazione comunale, per una proroga fino al 30 giugno, e nelle more sarebbe stata pianificata la pubblicazione del nuovo bando da direttore. Stupisce infatti la dichiarazione dell’assessore Orlandi, in risposta alla richiesta di una mia sostituzione e del cambio di rotta, dato che questa era programmata almeno da 8 mesi e rimandata esclusivamente per motivi tecnici della macchina comunale". Cordiviola replica alle rimostranze dello stesso assessore "alle supposte lamentele del personale e quelle sul bilancio".

"I problemi sollevati dai dipendenti – precisa – riguardano situazioni stagnanti da anni e legate ai diversi Ccnl applicati, che la mia direzione ha fatto comunque emergere anche con la pianificazione di percorsi di gestione per lo stress- lavoro correlato dopo incontri con gli organi deputati. Peraltro da un ultimo incontro con le Ooss, non mi risultano esserci altre problematiche sollevate da discutere". E il bilancio? "Siamo alle supposizioni, dato che non è ancora pubblico, i numeri non sono opinioni – replica – . Hanno sicuramente inciso negli ultimi due anni gli aumenti legati al periodo (utenze, ecc) oltre all’applicazione della normativa per il rischio pandemico fino al 30 aprile prossimo. Il Regina Elena deve rimanere un fiore all’occhiello per i nostri anziani, un welfare State che con qualità ed efficacia si prenda cura degli ospiti, così come si è riusciti a fare in questi anni difficili di pandemia. E’ li che deve accentrarsi l’attenzione dello stato sociale e assistenziale passando ai raggi X in primis l’appropriatezza delle cure e la qualità dell’assistenza per gli ospiti".

Il bando per il nuovo direttore dell’azienda speciale Regina Elena intanto è aperto e le candidature devono arrivare entro la fine di aprile via pec all’indirizzo [email protected] o per raccomandata indirizzata al Presidente Azienda Speciale Regina Elena via don Minzoni 2 Carrara. I requisiti richiesti sono la laurea e l’esperienza. I dettagli sul sito www.casadiriposocarrara.it.