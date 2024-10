La Diocesi celebra la stimmate del santo

Domani si celebra la solennità di San Francesco d’Assisi, patrono della Diocesi e della città di Massa. La celebrazione quest’anno viene caratterizzata dalla ricorrenza degli 800 anni dell’impressione delle stimmate, quando Francesco, sul monte della Verna, ricevette i segni della passione di Gesù nel suo corpo. La ricorrenza, alle 10.30 in Cattedrale, sarà celebrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. Saranno presenti i sacerdoti e i diaconi, mentre sono stati invitati anche i vescovi della Toscana e delle diocesi limitrofe, così come le autorità civili e militari. Una messa sarà celebrata anche alle 18.30. La festa sarà preceduta, stasera alle 21 in Cattedrale, dalla celebrazione del ’Transito del Serafico Francesco’, un momento suggestivo in cui si ricorda la morte del santo che sarà presieduto dal vescovo Mario Vaccari con la predicazione di fra Gianluigi Ameglio, commissario di Terra Santa per la ’Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia’.