La danza sportiva alla Imm. Attesi 2mila atleti da tutta Italia

Importante appuntamento per gli appassionati di danza sportiva: nel prossimo weekend, la Imm ospiterà la Gara di danza Cids ”Trofeo stella polare’’, delle discipline standard caraibici e latini. Sabato (dalle 12 alle 22) e domenica (dalle 8 alle 22), oltre 2mila atleti, dai 9 ai 75 anni, da tutta Italia, saranno nel Padiglione C, dove è stata allestita la piste da ballo con una scenografia spettacolare. I partecipanti si esibiranno in una varietà di stili, dal latino americano (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive) al classico ed elegante stile standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quickstep). Cento giudici selezioneranno, per ogni categoria, le coppie in concorso, fino a designare il vincitore assoluto della competizione. L’organizzatore Brunello Santini ha espresso grande soddisfazione: "Abbiamo lavorato molto per questo grande appuntamento che sta portando molte iscrizioni alle gare. Carrarafiere si rivela sempre una struttura valida per questi grandi eventi. Voglio ringraziare di cuore i partecipanti alla gara, i miei collaboratori, la dirigenza della Fiera e a tutti gli appassionati che si daranno appuntamento per il prossimo weekend". Per iscriversi alle gare, contattare Brunello Santini al numero 3357153496 o via email a [email protected] Costo di un biglietto è di 10 euro.