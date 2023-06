La danza incontra il dialetto Peter Pan speciale in scena

Hanno invaso il palsoscenico del teatro Guglielmi domenica sera i giovanissimi ballerini dell’Amelie School Dance asd, scuola di danza classica, per l’evento conclusivo della stagione.

Lo spettacolo – con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara – si intitolava “Oltre la stella a destra“ ed era un musical dedicato a una storia senza tempo né età: quella di Peter Pan, il ragazzino che non voleva crescere. L’evento è tornato a svolgersi – e a riempire – il teatro Guglielmi, che fino allo scorso anno era ancora chiuso (lo spettacolo la precedente edizione si era svolto a Sarzana). In scena insieme ai giovani danzatori dell’Amelie School Dance asd di Sabrina Tommasiello, c’erano anche gli attori del teatro dialettale di Massa, a impreziosisce un appuntamento già di per sé emozionante e sentito. Per le coreografie dei balletti: Sabrina Tommasiello, Selene Petrocchi, Agnese Innocenti, Federica Campoli, Federica Zei. Gli attori: Federico Massa, Filippo Badiali, Elisa Bassi, Barbara Bassi, Margherita Fialdini, Claudio Barbato, Roberta Balloni, Erik Bruni, Nicolò Barbato, Federica Cattani. La regia di “Oltre la stella a destra“ era firmata da Giacomo Bondielli.

"Lo spettacolo di fine stagione è stato ideato da Sabrina Tommasiello insieme all’altra insegnante Selene Petrocchi. Sono cresciute professionalmente alla scuola di danza di Lorna Wilkinson e seguono 130 bambine tra le quali c’è mio figlio Francesco Pio, che è l’unico ballerino – ha spiegato Elisa Bonotti, mamma proprio del giovane danzatore – E’ stata una serata davvero spettacolare, di grande successo e di impatto scenico". Infine un attestato di stima e gratitudine: "Ai nostri bimbi viene trasmesso un grande entusiasmo, quindi vorrei dire grazie alle insegnanti anche a nome di tutti i danzatori e dei loro genitori per il grande impegno".

Irene Carlotta Cicora