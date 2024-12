La danza di Carolina Amoretti chiude la mostra di Giuseppe Pezzica

Domani termina a Palazzo Binelli la mostra seconda antologica del professor Giuseppe Pezzica, pittore, architetto, scultore, grafico, incisore e animatore delle prime sette edizioni delle Biennali di Scultura (1957-1972) a Carrara. La mostra ha riscosso unanimi consensi di gradimento, sia per la qualità delle opere esposte, sia per l’innovativo allestimento, su cartoni di memoria cosmica. Sette camere del prestigioso palazzo della Fondazione C.R.C. dedicate all’artista che celebrano il ventennale della morte e che hanno richiamato un folto e interessato pubblico nella sede espositiva di via Verdi.

In occasione della chiusura, nelle affascinanti sale della mostra, alle ore 17,30 e 18.30, si terrà la performance della danzatrice di Sarzana Carolina Amoretti, ex allieva di Lucia Boschi, insegnante della scuola di danza ’Quarto Movimento’ e attualmente studentessa presso Cannes e Losanna. La performance sarà accompagnata da musica dal vivo di Nicola Tognoni.

Opere di Pezzica presenti in mostra, saranno donate e parte date in comodato gratuito sia al Duomo di Carrara (arte sacra e grande pannello cave) sia alla ristrutturanda scuola di Bergiola, a memoria dell’efferato fatto di sangue dei nazifascisti e della Resistenza sulle Apuane. Un ulteriore cartone di memoria che riproduce il paese di Castelpoggio, sarà dato in comodato gratuito alla istituenda sede della Proloco di Castelpoggio insieme ad opere del verismo popolare e di richiamo turistico.