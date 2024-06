La crescita delle farmacie: "Un servizio comunale da potenziare e tutelare"

"Le farmacie comunali sono un punto di forza per il Comune e per i cittadini pertanto vanno salvaguardate". Così esordisce l’assessore Matteo Basteri, rivendicando il lavoro svolto. "Le Comunali - continua – offrono un servizio essenziale al cittadino oltre a risultare un importante fonte di introiti per il Comune. Ad inizio incarico, la principale preoccupazione dei direttori delle farmacie era la carenza di personale, appena sufficiente a coprire i turni. Fin da subito mi sono impegnato per aumentare il numero dei farmacisti in organico e con orgoglio posso dire che in giunta, abbiamo modificato il piano con due posizioni per farmacista a tempo indeterminato, entrambe attinte dalla graduatoria".

A breve sarà indetto un nuovo bando per l’assunzione di un tecnico collaboratore mentre ad inizio anno è stata rinnovata la convenzione con un’agenzia interinale per le emergenze. "Le farmacie - ricorda poi Basteri - offrono una serie di servizi preziosi per la cittadinanza: oltre alla distribuzione di farmaci sono state implementate le funzioni a carattere sociale e le campagne di solidarietà, di prevenzione e cura della salute. A febbraio sono state riproposte le giornate di raccolta del farmaco in collaborazione con il Banco farmaceutico ed è stata lanciata l’iniziativa sperimentale del ’farmaco sospeso’ in collaborazione con la Croce Rossa italiana cui aderiscono altre farmacie del territorio. Tramite le Comunali garantiamo visite e servizi di prossimità al cittadino come la Telemedicina con Ecg, Holter Cardiaco, Holter pressorio; la misurazione della pressione; il servizio CUP, l’attivazione della tessera sanitaria, i test emoglobina glicata, glicemia, del profilo lipidico ed altri elencati all’indirizzo https://farmacie.comune.massa.ms.it/ . Per questi motivi credo sia strategico mantenere le sperimentazioni dell’orario continuato attivate in alcune delle Comunali solo dalla scorsa amministrazione".

L’orario continuato è stato introdotto alla Comunale 2 nel 2021 mentre alla Comunale 4 è attivo solo da ottobre 2022. Una scelta che, sottolinea l’assessore, "oltre ad avere un’importante funzione sociale, ha permesso di aumentare gli introiti con un beneficio sulle casse comunali". Poi sottolinea le piccole azioni di manutenzione ordinaria alle strutture per valorizzare le farmacie, la loro accessibilità e sicurezza. A dicembre è stato implementato nella farmacia 1 il distributore automatico e a breve anche il sito delle Comunali sarà oggetto di un importante restyling da parte dei tecnici informatici del Comune che lo adegueranno allo stile e alle performance di quello istituzionale. "Per garantire i servizi, mantenere l’orario continuato di apertura, le performance e i risultati economici ottenuti fin qui sono fondamentali le risorse umane. Mi preme pertanto ringraziare – conclude Basteri – i direttori, i farmacisti, il dirigente e tutto il personale amministrativo delle Comunali che in questi mesi, pur con difficoltà d’organico, hanno svolto con estrema professionalità il loro lavoro assicurando il regolare svolgimento delle funzioni".