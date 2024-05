La Costituzione ai raggi X: concorso della prefettura per le scuole

Una riflessione degli alunni delle scuole sulla festa della Repubblica Italiana. In vista delle celebrazioni del 2 giugno, con la cerimonia prevista in Piazza Aranci, il prefetto di Massa-Carrara Guido Aprea chiede agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di produrre un elaborato a scelta tra saggio breve, tema argomentativo o lavoro di ricerca, che abbia come obiettivo la promozione della celebrazione della festa della Repubblica. L’iniziativa gode del sostegno del ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Gli alunni possono scegliere e sviluppare uno dei tre argomenti proposti. La prima proposta riguarda ‘Lavori dell’Assemblea Costituente’: 2 giugno 1946 – Referendum popolare tra Monarchia e Repubblica, Commissione dei 75 stesura della Costituzione che andrà in vigore l’1 gennaio 1948; analisi delle differenti componenti politiche presenti’. La seconda opzione di scelta tratta invece le ‘Donne della Costituente: il 2 giugno 1946 il suffragio universale porta per la prima volta le donne in Parlamento: le donne votano, le donne sono elette’. Infine la terza proposta riguarda i ‘Principi fondamentali della Costituzione, dall’articolo 1 all’articolo 12, quale fondamento della moderna democrazia’.

Gli elaborati andranno consegnati per posta elettronica all’indirizzo email [email protected] entro il 24 maggio e saranno valutati da una commissione composta dal prefetto Guido Aprea o da un suo delegato, dal professore Vincenzo Genovese e da Elena Cordoni. Saranno selezionati tre elaborati per ciascun argomento. Un estratto delle tre composizioni scelte sarò infine presentata in piazza Aranci dagli stessi alunni nel corso della cerimonia del 2 giugno. Successivamente è prevista una pubblicazione, a cura della prefettura di Massa-Carrara, di tutti i testi pervenuti, che verrà distribuita alle scuole della provincia.