La città si veste di bianco. Una notte di cibo e musica

Domani sera il centro città ospita la ‘Cena in bianco’ organizzata dai negozianti del Centro commerciale naturale. Dress code rigorosamente bianco ed elegante. La serata in bianco è stata dedicata a Luigi ‘Gigio’ Uva, il titolare del negozio di abbigliamento Monsac di piazza Alberica che è scomparso la scorsa settimana lasciando profondo sconforto fra i colleghi e fra quanti lo conoscevano e lo amavano. Un tributo a questo commerciante che amava tenere aperto il suo negozio la sera durante gli eventi e che sempre si è battuto per la vita nel centro storico.

Per lui i negozianti lasceranno le luci dei negozi accesi, in particolare in piazza Alberica. E proprio come voleva lui la città sarà illuminata e viva. La ‘Cena in bianco’ organizzata dal Ccn come già la ‘Carrara centro beer fest’, è stata voluta per far vivere la città a cittadini e turisti, nell’ottica di rivitalizzare le vie del centro. Durante la serata a rallegrare i clienti dei tanti locali che hanno aderito alla cena ci sarà lo spettacolo itinerante ‘The mirrow man’ (nella foto), letteralmente ‘uomini specchio’ che balleranno davanti ai locali gremiti di clienti facendo il giro della città. Un evento che arriva dopo la festa della birra in salsa carrarina che ha visto il sold out di tutti i 28 locali che avevano aderito. Ed è già quasi tutto esaurito anche per questa cena in bianco, con menu a tema ed eventi organizzati dai vari locali che per l’occasione saranno addobbati di bianco. Si parte con gli aperitivi nel tardo pomeriggio e si prosegue con cene, apericene e dopo cena, con tante proposte culinarie e di beverage. Ma sarà anche l’occasione per passeggiare tra le opere della White Carrara e trascorrere un sabato sera sotto le stelle. I commercianti del Centro commerciale naturale calato il sipario sulla ‘Cena in bianco’ promettono che le serate a tema non sono finite, e che prossimamente ideeranno qualcosa per rendere viva la città e far trascorrere ai cittadini una serata insolita.