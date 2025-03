’La città in maschera’. Giochi e caccia al tesoro in spirito carnevalesco

Oggi il centro storico di Massa si anima con la festa di Carnevale ’La città in maschera’. In piazza Aranci, dalle 15 e per tutto il pomeriggio, giochi e animazione con musica e l’immancabile truccabimbi. "Il Carnevale è una festa molto amata dai bambini – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’Massa da vivere’ – e per questo abbiamo voluto realizzare un pomeriggio di gioco e spensieratezza sia per i più piccini che un’attività per i bambini più grandi che potranno partecipare a una sorta di caccia al tesoro alla ricerca delle ’maschere nascoste’ nei negozi del centro". Molti commercianti da giorni si stanno preparando per la festa con vetrine a tema e accoglieranno i clienti indossando allegri costumi e accessori di Carnevale. L’iniziativa è organizzata dal Ccn ’Massa da Vivere’ con il patrocinio del Comune. Animazione, attività e giochi sono a cura di ’Gioca Mistero’, un’associazione culturale di produzione e promozione eventi molto attività sul territorio che in passato ha curato l’appuntamento ’Alla ricerca delle zucche di Halloween’. La partenza della speciale caccia al tesoro, gratuita, sarà davanti al Teatro Guglielmi alle 15.