La città di Massa al contest mondiale ’Wiki loves monuments’

Il Comune di Massa amplia la ‘platea’ di luoghi e monumenti da fotografare all’interno del contest ‘Wiki Loves Monuments’, con tutta probabilità, il più grande concorso fotografico al mondo. Partecipano migliaia di persone che inviano centinaia di migliaia di scatti dal 1 al 30 settembre. Ormai da alcuni anni partecipa anche Massa con monumenti, luoghi, palazzi e opere d’arte individuate ed elencate in via ufficiale dall’amministrazione che ha così dato adesione formale all’iniziativa. Un elenco che ora si allunga per permettere anche una maggiore valorizzazione del territorio. Un modo per documentare e diffondere tutta la bellezza del mondo e dell’ingegno umano, stimolandone anche la cura e la conservazione. Tutto in modo gratuito. Perché chi partecipa accetta di inviare i propri scatti in modalità ‘open data’. Durante il concorso le foto inviate saranno aggiunte alle liste dei monumenti che si trovano su Wikipedia e saranno disponibili e riutilizzate dal Comune di Massa per database o collezioni, e da chiunque altro, essendo a licenza libera. I nuovi ‘ingressi’ nell’elenco sono: Monte di Pasta, piazza del Partigiano, Porta Martana, portale del Pomario Ducale, porta San Martino, Arco del Salvatore, portale del Palazzo Santa Elisabetta, fontana del Battì del Barilo, dontana di Alberico I Cybo-Malaspina, fontana del Mascherone alla Rocca, fontana della Conca, fontana di via Prado, fontana di Santa Chiara, lavatoio di via San Vitale, lavatoio Materna in via Vitali, piazza del Portone, piazza Felice Palma, piazza di San Rocco, piazza di San Carlo, pontile di Marina, ponte di via Trieste, via Vandelli (nella foto), monumento alle vittime delle Fosse del Frigido, cimitero di Mirteto, monumento alle vittime dell’eccidio di Forno, monumento cippo ai caduti di Marina di Massa, piazza Betti e lapide ai caduti a Mirteto.