La città capitale della street dance I migliori ballerini europei in scena

La città si trasforma nella capitale della street dance grazie alla ‘Underground Battle’ organizzata dalla scuola di danza ‘Urban Concept Academy’, che nella due giorni del 29 e 30 aprile porterà in piazza Gramsci e al Teatro degli Animosi i migliori ballerini dell’hip hop nazionale ed europeo. L’evento nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di Carrara di accendere i riflettori sul centro storico e promuovere la città in vista della prossima estate, e realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Marmo workshop gratuiti e spettacolari battle. Le iscrizioni per workshop e contest sono ancora aperte.

Dodici i super ospiti della scena hip hop contemporanea selezionati dal direttore artistico Massimiliano Mosti in arte ‘Massi’ di Massa. Si tratta del ballerino e coreografo Nelson, giurato RedBull, vero e proprio punto di riferimento del poppin in Europa, dello spagnolo di Alicante Inox, del parigino Joker Yudat e Taji Dihier che ha lavorato nei corpi di ballo di Sanremo, Ciao Darwin, Italia’s got Talent e Miss Italia. Tra gli ospiti italiani Marco Cavalloro, Gabriel Ledda, Eleonora Blanco, Effy e Giovanni Gava. Alla consolle delle battle ci saranno Dj Lollo e MattOne. Quattro le compagnie che si esibiranno al Teatro degli Animosi per una serata irripetibile interamente dedicata a chi ama la cultura hip hop in ogni sua forma: la compagnia ‘In Good Company’ di Genova, la compagnia house To Be di Roma, la compagnia Bellanda di Gorizia e la Noah Dance Company.

"La Underground Battle è un evento rivolto ai giovani ballerini che già praticano o che vorrebbero iniziare a farlo nel contesto di una città che vuole ritrovare la sua energia. Gli stage saranno gratuiti proprio per questa ragione – spiega Massimiliano Mosti, direttore artistico dell’evento –. Abbiamo abbracciato con entusiasmo la sfida della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, che ha voluto fortemente portare il nostro format nel cuore della città".

"Daremo – proseguono – la possibilità a tanti giovani, da tutta Italia, di sudare e ballare con alcuni dei coreografi di riferimento mondiale dell’hip hop, della housedance e della breakdance e di sfidarsi su un palcoscenico di fronte al pubblico e valutati da una giuria formata da coreografo di grande livello ed esperienza. E alle scuole del territorio di promuoversi e mettersi in mostra dopo due anni molto difficili dovuti al Covid. Tutti insieme faremo ballare Carrara".