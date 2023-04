La Cgil ’soffia’ sul fuoco del centrosinistra "Ex amministratori sordi sulla fame di lavoro"

Stoccata all’ex sindaco Francesco Persiani dalla Cgil provinciale, colpevole, secondo il sindacato, di non aver ascoltato le richieste di aprire tavoli e contrattazioni sul tema del lavoro. E la richiesta ’velata’ per tutti che fa il sindacato è quella di votare a sinistra. "La tutela del lavoro è inscindibile dalla salute e l’ambiente. Crediamo sia necessario ripensare il nostro modello di sviluppo, promuovendone uno socialmente ed ambientalmente sostenibile. A livello locale abbiamo sempre cercato di svolgere questo nostro compito, chiedendo quindi negli scorsi mesi, unitariamente, all’amministrazione guidata dall’ex sindaco Persiani, la disponibilità, mai arrivata, ad aprire un confronto per stipulare un protocollo di contrattazione sociale e territoriale".

"Così come inascoltate sono rimaste le nostre critiche – prosegue il sindacato – verso il tentativo di cambio di destinazione di lotti di zona industriale per favorire invece l’insediamento di realtà commerciali, oppure la visione contraria alla normativa regionale in materia di escavazione. Il nostro è quindi un giudizio dettato dell’esperienza degli ultimi anni. Per questo, a maggior ragione, nei giorni scorsi abbiamo guardato con interesse e speranza alla possibile ricomposizione di un campo largo alternativo alla destra e portatore di nuovi valori economici e sociali".

"Prendiamo atto e lo ripetiamo ancora una volta, la Cgil è autonoma ma come detto, auspichiamo che queste scelte non precludano la reale possibilità per Massa di voltare pagina. A Massa la destra si presenta divisa, ma purtroppo lo fa anche il centrosinistra, come invece non sarebbe stato auspicabile. Per noi – conclude il sindacato – al primo posto restano le proposte per la città, a partire dal lavoro. Per questo ci siamo stati, siamo e saremo sempre impegnati e pronti a confrontarci con chi dimostrerà la voglia di farlo".