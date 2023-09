La Cgil chiama a raccolta istituzioni e forze politiche

Continuano gli appuntamenti della Cgil di Massa Carrara in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma. Domani, alle 17.30, al centro congressi a Marina di Massa si svolgerà un dibattito dal titolo ’La Via Maestra. Insieme per la Costituzione’, al quale parteciperanno esponenti delle principali forze politiche di opposizione quali i segretari regionali del Pd e di Sinistra Italia, Emiliano Fossi e Dario Danti, e il vice presidente nazionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, che si confronteranno con Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara, sull’attuale fase politica, le mobilitazioni messe in campo dalla Cgil assieme a più di 200 associazioni e il contesto locale. "In vista del 7 ottobre – afferma Del Vecchio – come Cgil abbiamo già predisposto un treno speciale e svariti pullman, perché siamo convinti che non si possa restare indifferenti rispetto alle politiche di questo Governo. Abbiamo inviato richieste formali a tutte le amministrazioni del nostro territorio per aderire e partecipare con gonfalone e fascia tricolore".