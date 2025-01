La Casa della Salute diventa accessibile a tutti

La Casa della Salute della Lunigiana ad Aulla ora è completamente accessibile. In questi giorni è stato installato un videocitofono in prossimità del cancello carrabile presente sul lato fiume, che si attiva automaticamente ogni volta che un’automobile si pone dinanzi al cancello.

Contemporaneamente, all’interno della casa della salute suonano due allarmi: uno al piano terra e l’altro al punto informazioni del piano rialzato. In tal modo, un operatore può disporre l’apertura automatica del cancello e consentire l’accesso ed il transito dell’automobile.

Questo sistema permette completa autonomia alle persone con disabilità che non dovranno più scendere dall’auto per segnalare la propria presenza, come invece avveniva in precedenza. "Azioni quotidiane a cui prestiamo poca attenzione ma che per una persona con mobilità ridotta o con problemi alla vista rappresentano una battaglia quotidiana – dichiara il presidente della Società della Salute Roberto Valettini –. Ringrazio l’assessore Tome’ che tanto si è concretamente spesa per il raggiungimento di questo risultato".

La recente installazione si va ad aggiungere al precedente montaggio dell’ascensore avvenuto nell’aprile 2022 all’interno dell’edificio di piazza della Vittoria, liberando definitivamente la Casa della Salute dalla presenza di barriere architettoniche. "L’handicap esiste solo quando esistono gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli è questione di civiltà e sensibilità - dichiara l’assessore Katia Tome’ – Sono soddisfatta e ringrazio la Società della salute per l’importante miglioria realizzata".