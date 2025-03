La Carrarese va a scuola. Tra istruzione e benessere

Proseguono gli incontri dei calciatori della Carrarese calcio con i ragazzi delle scuole. Stavolta gli azzurri hanno fatto visita a studenti e studentesse delle classi B ed E della scuola Media Carducci. La delegazione azzurra era formata da Niccolò Belloni, Leonardo Capezzi e Filippo Oliana, che sono stati travolti dall’affetto degli studenti. Una bella mattinata all’insegna dello sport e del benessere in tutte le sue forme, non solo quello fisico legato allo sport, ma anche per sottolineare l’importanza dello studio e dell’istruzione che richiedono uno stile di vita sano.

Temi che sono stati trattati nel corso di una lezione alternativa dal professor Ennio Belli. Il docente ha parlato dell’importanza di un’alimentazione sana che deve essere abbinata alla conoscenza del proprio corpo e delle sue abitudini, ma anche alle richieste che derivano direttamente dal proprio fisico. Una lezione che ha coinvolto tutti i ragazzi, che si sono dimostrati preparati con risposte immediate e pertinenti rispetto a determinate argomentazioni, come la piramide alimentare. Tornando alla delegazione azzurra, i calciatori senza aver avuto neppure il tempo di presentarsi sono stati sommersi da numerose domande e dalla curiosità degli studenti presenti.

Gli sportivi hanno raccontato loro come trascorrono la giornata, il rapporto che hanno con il cibo e il loro percorso di studi. Le due classi della Carducci hanno partecipato all’incontro con molto entusiasmo e la soddisfazione di salutare gli azzurri, non prima di aver chiesto gli autografi e posato per il selfie di rito con i beniamini della squadra cittadina. Un evento quindi interessante per gli stessi studenti, che hanno avuto modo di toccare con mano come si allena e come trascorre la sua giornata un vero sportivo, un’occasione per i giocatori di farsi conoscere ai loro supporter.