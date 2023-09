La carica dei colori Quattrocento atleti invadono vie e piazze

La kermesse “ColorInCorsa“ di ieri era l’ultimo party prima del rientro a scuola. I bimbi si sono divertiti ma con loro anche papà e mamme, a rincorrersi lanciando borotalco. Sono stati oltre 400 in piazza della Repubblica a inseguirsi tra le nebbie arcobaleno. Un arrivederci alle vacanze sottolineato dalle sonorità dei Pedrasamba street band.

Sono stati loro a dare il via alla corsa e a terminarla con un coinvolgente e ritmatissimo intrattenimento a base di percussioni, ma grande attenzione hanno richiamato i Trampolieri di Circotà che hanno soffiato una pioggia di variopinte polveri colorate. Tutti i bambini dovevano percorrere un tracciato di 5 chilometri lungo le vie del centro di Pontremoli. Alla partenza tutti si sono presentati al color point muniti del biglietto di iscrizione per ritirare lo ’starter pack’ composto dì un braccialetto e due sacchetti di polvere anallergica, realizzata con materiali naturali. Il look dei partecipanti prevedeva di indossare una maglietta bianca che è stata il bersaglio per i lanci di polvere. Prima del via l’assessore Annalisa Clerici ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Greta e Gabriel, giovani lunigianesi prematuramente scomparsi. Nello stesso tempo dal terrazzo comunale è stato esposto lo striscione con la scritta ’Coloriamo la nostra vita di passione, felicità e gioia, poiché è unica e preziosa’. "Sono arrivati in tanti non solo dalla nostra zona, ma anche da Firenze, Brescia, Milano e Roma - ha detto Clerici - Visto il successo dello scorso anno abbiamo inserito nella formula novità stimolanti: dai Pedrasamba, ai trampolieri. L’obiettivo era divertirsi in modo sano, positivo, originale. Un saluto all’estate e l’augurio di un coloratissimo anno scolastico a tutti nostri giovani".

Apprezzato poi ’ClickInCorsa’, contest fotografico a cui tutti potevano partecipare: bastava postare foto divertenti, colorate e pazze con l’hashtag #colorincorsa sulle pagine social Facebook e Instagram. Alla foto con più ’like’ vincerà il primo ambitissimo premio: il noleggio per un’intera giornata di due e-bikes, offerto da Sigeric. Lungo il percorso era previsto il rifornimento di bustine per le ricariche dei getti colorati. Non poteva mancare la musica con il dj Marco Bellotti, coinvolgente intrattenimento con un coloratissimo karaoke trascinati dal poliedrico artista Gabriele Zanini e una golosissima merenda per tutti.

