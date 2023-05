La carica dei 700 ciclisti Castagna bike, si parte Pedali ruggenti a Filetto

Una cicloturistica su strada per scoprire l’altra faccia della Lunigiana. Dopo l’edizione test della Castagna Bike On The Road del 2022, torna l’evento per gli amanti delle ruote strette e del gusto. Oggi andrà in scena la Castagna Bike On The Road, la prima edizione ufficiale, dopo una sperimentazione di successo. Ieri il suggestivo borgo di Filetto, nel Comune di Villafranca, è diventato la capitale degli appassionati di due ruote, nel pomeriggio è stato allestito lo stand per ritirare il ‘castagna bag’, un pacco gara originale, disponibile solo per chi si è iscritto prima del 1 maggio. Si potrà ritirare anche stamattina dalle 7 alle 8.30. I pettorali sono disponibili per tutti gli iscritti e sono ritirabili nello stesso stand, a Filetto, negli orari in cui possono essere ritirati i pacchi gara. La Lunigiana oggi accoglierà settecento appassionati di biciclette, che si ritroveranno nel borgo di Filetto, alle 9,30, con la partenza tutti assieme. Poi si distribuiranno su diversi percorsi, attraversando borghi suggestivi, con ristori a base di prodotti tipici locali. I percorsi della Castagna Bike on the Road saranno tre e si divideranno in corto, medio e lungo, per poter accontentare ogni tipologia di appassionato con diversi chilometraggi e livelli di difficoltà, ma le medesime opportunità di assaggiare e innamorarsi dei piatti della tradizione lunigianese.

Tutti e tre gli itinerari condividono una partenza in una località di grande fascino come il borgo medievale di Filetto, i chilometri iniziali saranno condivisi dalle tre tracce e dopo l’uscita dal borgo l’asfalto porterà verso Bagnone. È solo l’inizio, ma a pedalate lente si potranno osservare piacevolmente tratti di attraversamento dei borghi. Mentre si pedala si degusteranno specialità del luogo fino a Panicale, ma giunti a Licciana Nardi le strade si divideranno, bisognerà scegliere tra corto, medio o lungo con trentacinque, cinquanta oppure ottanta chilometri. Senza cronometro, saranno solo le gambe e la sete di scoperta a dare una risposta ai partecipanti. Un’esperienza nei luoghi remoti del nord della Toscana da non perdere.