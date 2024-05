La ‘bonifica’ cerca casa. Il Consorzio investe per comprare una sede

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord continua a investire sul territorio apuano e, dopo la nuova sede di Massa, ora punta a trovarne una anche in Lunigiana stanziando 450mila euro per l’acquisto. Risorse che arrivano dal ‘tesoretto’ di oltre 900mila euro approvato nell’ultima riunione dell’assemblea consortile. "Siamo tutti consapevoli che quando parliamo di enti pubblici, utili così importanti possono non sempre avere riflessi positivi ma nel nostro caso, invece, dimostrano una gestione oculata dei conti – ha spiegato il presidente Ismaele Ridolfi –. L’utile, infatti, così come nei precedenti bilanci, si è generato dalle sopravvenienze attive, ossia ricavi straordinari, che si traducono in utile derivate dalle risorse accantonate per vari motivi a scopo del tutto prudenziale. Siamo riusciti a migliorare la nostra capacità di riscossione e da qui derivano 475mila euro di maggiori entrate rispetto a quelle preventivate. Sempre da una migliore riscossione, derivano conti bancari più solidi e in attivo che hanno infatti generato interessi attivi per oltre 40mila euro. Infine, avevamo accantonato delle risorse sempre in maniera prudenziale per poter affrontare le oscillazioni rilevanti dei costi dell’energia, come avvenuto già dal 2022 a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. Per fortuna poi le fluttuazioni dei prezzi si sono stabilizzate e abbiamo così risparmiato altri 404mila euro che vanno a comporre l’utile".

Risorse che con il voto dell’assemblea sono destinate ad attività strategiche. "Come fatto su Massa, avvieremo la ricerca di una nuova sede centrale in Lunigiana destinando sin da subito 450mila euro per essere più vicini ai cittadini. Altri 100mila euro andranno a sistemare la nuova sede di Massa. Poi 200mila alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nella zona dove abbiamo i maggiori consumi degli impianti idrovori, ancora 45mila euro alle convenzioni con le associazioni di volontariato: un’attività cresciuta molto nel tempo, sono moltissime realtà che collaborano con noi nel presidio dei corsi d’acqua e anche nella pulizia in occasione del Sabato dell’ambiente, in particolare". Dagli avanzi degli anni precedenti, inoltre, sono stati recuperati 500mila euro per acquistare nuovi mezzi operativi, come trattori e pompe idrauliche, per tecnici e operai.

Intanto torna il sabato dell’ambiente che avrà un risalto speciale perchè rientra nella “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione”. Gli appuntamenti di pulizia di sabato sono organizzati dalle associazioni di volontariato che andranno a cercare i rifiuti abbandonati negli ambienti naturali: torrenti, canali, ruscelli, laghi e fiumi. Tutti gli eventi di pulizia sono rivolti ai cittadini che desiderano partecipare diventando volontari per l’ambiente e, insieme alle associazioni, dedicare qualche ora alla pulizia di fiumi e corsi d’acqua.